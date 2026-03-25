PlusLiga. Gdzie oglądać mecze ćwierćfinałowe? Transmisje TV i stream online

Drużyny, które zajęły miejsca w czołowej ósemce fazy zasadniczej PlusLigi, wywalczyły awans do fazy play-off. Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów, Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle powalczą o medale mistrzostw Polski. Tytułu mistrza Polski broni Bogdanka, która zajęła trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej obecnego sezonu.

Pary ćwierćfinałowe powstały na podstawie miejsc, które zespoły zajęły w tabeli fazy zasadniczej - 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5. W ćwierćfinałach rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich spotkań będą zespoły, które zajęły wyższe miejsce w tabeli fazy zasadniczej rozgrywek.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz Polsat Box Go.

Ćwierćfinały PlusLigi - plan transmisji pierwszych meczów:

2026-03-27: PGE Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel (godz. 20:00, transmisja - Polsat Sport 1)

2026-03-28: Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn (godz. 14:45, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-28: Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów (godz. 20:00, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-29: Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (godz. 14:45, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

