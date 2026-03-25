Polsat Box Go wprowadza innowacyjne rozwiązanie AI dla fanów sportu

Z nowego rozwiązania mogą korzystać wszyscy użytkownicy serwisu podczas popularnych wydarzeń sportowych: Ligi Konferencji UEFA i Ligi Europy UEFA, PlusLigi i Ligi Mistrzów siatkarzy.



Najbliższe ćwierćfinałowe spotkania Ligi Mistrzów siatkarzy oraz PlusLigi z Trybem PRO AI:



25 marca godz. 17.45; Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bankkart Ankara

25 marca godz. 20.15; Cucine Lube CIvitonova - Aluron CMC Warta Zawiercie

27 marca godz. 20.00; PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel

28 marca godz. 14.45; Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn

28 marca godz. 20.00; BOGDANKA LUK Lublin - PGE GiEK Skra Belchatów

29 marca godz. 14.45; Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Osobisty ekspert sportowy AI w Polsat Box Go

Dzięki nowej technologii, wdrożonej z myślą o najbardziej wymagających kibicach, sygnał z boiska jest poddawany automatycznej analizie za pomocą AI. Umożliwia to wykrywanie najciekawszych akcji w czasie rzeczywistym, tworzenie skrótów i natychmiastowe informowanie o nich użytkowników, dokładnie wtedy, gdy się dzieją. To jak posiadanie własnego analityka sportowego, który podaje esencję spotkania w idealnym momencie i wskazuje to, co najważniejsze.



• Skróty wideo z najlepszych momentów meczu, czyli AI w akcji na żywo – przy transmisjach LIVE pojawiła się dodatkowa opcja: „Zobacz skrót i oglądaj na żywo”, która pozwala błyskawicznie przeglądać najważniejsze momenty meczu. Po skorzystaniu z tej funkcji kibic w dowolnej chwili może wrócić do transmisji.



• Powiadomienia wideo push z meczu, czyli już nigdy nie ominie Cię akcja – fani sportu dzięki powiadomieniom na telefon lub komputer mogą natychmiast dowiedzieć się o najważniejszych akcjach i od razu je obejrzeć. W ten sposób nigdy nie zapomną o ulubionym meczu, mogą niezwłocznie włączyć transmisję, a jeśli np. Robert Lewandowski strzeli gola, to momentalnie to zobaczą.



Tryb PRO AI, czyli powiadomienia i skróty oparte o AI, to kolejne innowacyjne rozwiązanie wzbogacające odbiór wydarzeń sportowych na żywo w Polsat Box Go.



– Z myślą o naszych użytkownikach wprowadziliśmy osobistego eksperta sportowego, czyli Tryb PRO AI. Wpisuje się on w naszą strategię dostarczania coraz to nowszych funkcji uatrakcyjniających mecze. Po transmisjach wielokamerowych i nakładce ze statystykami nadszedł czas na skróty i powiadomienia wideo realizowane w czasie rzeczywistym – mówi Grzegorz Janczura, Dyrektor Pionu Projektów Internetowych w Cyfrowym Polsacie, szef Polsat Box Go, Grupa Polsat Plus. – Sport jest jednym z filarów naszej oferty, a Pakiet Premium Sport obejmuje blisko 200 kanałów tv, w tym aż 24 sportowe i bardzo bogatą bibliotekę treści.



– Obecnie kibice oczekują czegoś więcej niż tylko biernego dostępu do transmisji, chcą mieć kontrolę nad tym, jak oglądają mecz – mówi Aviv Arnon, współzałożyciel i Chief Business Development Officer w WSC Sports. – Dzięki wdrożeniu naszej technologii indeksowania i tworzenia klipów w czasie rzeczywistym Polsat Box Go daje błyskawiczny dostęp do najlepszych momentów meczu, niezależnie od tego, kiedy widz włączy transmisję. Jesteśmy dumni, że możemy współtworzyć warunki, w których dostarczanie treści na życzenie jest tak szybkie jak przebieg samej gry na boisku.

Polsat Box Go – to, co najlepsze w streamingu i telewizji

Polsat Box Go to połączenie telewizji, którą można mieć zawsze przy sobie, z bogactwem treści na życzenie o różnorodnej tematyce. Zapewnia blisko 200 kanałów TV, najważniejsze i najpopularniejsze wydarzenia sportowe na żywo, informacje, kinowe hity, seriale, programy rozrywkowe oraz bajki. Oferuje 3 główne pakiety: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport, do których dodatkowo można dobrać usługę Disney+ lub SkyShowtime. Wszystkie treści można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na wielu urządzeniach.

Informacje o WSC Sports

WSC Sports, pionier technologii treści sportowych wspomaganych przez sztuczną inteligencję, świadczy swoje usługi m.in.: NBA, ESPN, YouTubeTV, LaLiga i 650 innym organizacjom sportowym, oferując kibicom treści sportowe odpowiednio dobrane przez AI. Platforma WSC Sports automatyzuje tworzenie, zarządzanie i dystrybucję materiałów, umożliwiając posiadaczom praw do wydarzeń sportowych budowanie zasięgów, poszerzanie grona fanów i korzystanie z nowych strumieni przychodów na wielu platformach. Więcej informacji dostępnych na stronie www.wsc-sports.com.

