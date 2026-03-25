Roman Kołtoń: Jaki skład Polski? Doświadczony!

Teraz skala wyzwania jest zdecydowanie większa niż jesienią 2025 roku, gdy walczyliśmy w słabej grupie eliminacji MŚ. Sam Jan Urban przyznaje: "Tak, to najważniejszy mecz, oby mecze, w mojej karierze trenerskiej. Jesienią była możliwość poprawiania się w kolejnych spotkaniach, a teraz jest jeden mecz, który ma poważne konsekwencje". Oby to były dwa mecze - zwycięskie, to wówczas będzie mundial. Szósty awans na wielką imprezę z rzędu. Po raz trzeci po barażach.

Wielce prawdopodobny skład Polski à la Urban? Grabara - Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś - Szymański, Kamiński - Lewandowski. Najmłodszy gracz? Jakub Kamiński - 23 lata. Najstarszy? Robert Lewandowski - 37. Średnia wieku tej "11" to 27,8 lat! Średnia meczów w reprezentacji? 47,5!

"Lewy" mocno ciągnie w górę tę średnią - ze 163 występami, ale z kolei Kamil Grabara (3 A) i Przemysław Wiśniewski (5 A) mocno obniżają średnią meczów z Orłem na piersi. Jednak swoje lata też mają. Grabara to 27-letni golkiper, którego przez jakiś czas brakowało w kadrze ze względu na charakter, a nie na umiejętności. Teraz stoi przed szansą wywalczenia sobie miejsca na lata, wobec kontuzji Łukasza Skorupskiego. Trudno sobie wyobrazić powrót Skorupskiego w roli "numeru jeden", jeśli Grabara będzie jednym bohaterów awansu.

Jeżeli chodzi o Wiśniewskiego, to jego wiek też jest poważny - 27 lat. Dotychczas nie miał szans na grę w reprezentacji ze względu na konkurencję. A jak już był gotowy rywalizować, to przeszkadzały mu kontuzje. Urban znał tego piłkarza ze wspólnej pracy w Górniku Zabrze i zaryzykował w swoim pierwszym meczu - z Holandią w Rotterdamie. Od tego czasu Wiśniewski zagrał w 5 z 6 meczów kadencji Urbana. Dlatego i teraz typuję tego gracza do pierwszego składu, a nie Tomasza Kędziorę, czy Jana Ziółkowskiego.

Wśród powołanych są Kamil Grosicki (37 lat) i Bartosz Bereszyński (33), którzy są u schyłku swoich karier klubowych. Trochę tak jest, że to nie tylko "ostatni taniec" dla "Lewego", ale pewnie też dla 4-5 innych piłkarzy. Jak będzie mundial, to i tak powinno nastąpić otwarcie na młodych piłkarzy, innych piłkarzy. Pytanie, co z tymi, którzy od lat stanowią nadzieję. Ciągle pokutuje wiara w takich graczy, jak Sebastian Szymański, czy Jakub Moder (mają odpowiednio 50 i 35 meczów w reprezentacji), ale ile dobrych? Takich naprawdę dobrych? Jeśli Urban awansuje, będzie bazował na dotychczasowej pracy. I to jest naturalne. Jeśli zabraknie awansu, wszystko będzie podważane. Cała drużyna zostanie zakwestionowana i każdy piłkarz z osobna.

Czy Urban, czy inny selekcjoner w 2/3 będzie stawiał na tych samych piłkarzy, ale jednak 1/3 odejdzie. Czy ze względu na wiek, czy ze względu na decyzję selekcjonera. Nawet w przypadku awansu na mundial - wymarzonego - musi dojść do przetasowania kadrowego. Nie ma jak konkurencja, a kilku młodych graczy naprawdę świetnie rokuje.