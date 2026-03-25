Szczecinina i Woźniak na 13. miejscu po programie krótkim

Para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajmuje 13. miejsce po programie krótkim mistrzostw świata w łyżwiarstwie figurowym w Pradze. Prowadzą Niemcy Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin. Program dowolny z udziałem Polaków odbędzie się w czwartek.

Reprezentanci Niemiec, brązowi medaliści tegorocznych igrzysk w Mediolanie, uzyskali 79,78 pkt. Na drugiej pozycji plasują się wicemistrzowie olimpijscy, reprezentanci Gruzji Anastasija Mietiołkina i Łuka Beruława - 79,45, a na trzeciej Kanadyjczycy Lia Pereira i Trennt Michaud - 75,52.

 

Szczecinina i Woźniak uzyskali rezultat 63,59.

 

 

W rywalizacji nie biorą udziału mistrzowie igrzysk 2026 Riku Miura i Ryuichi Kihara z Japonii.

 

W Pradze brakuje też kilku gwiazd w innych konkurencjach. Czołowi łyżwiarze figurowi często rezygnują z udziału w mistrzostwach świata po zmaganiach olimpijskich.

 

Wcześniej w środę odbył się program krótki solistek. Jekaterina Kurakowa zajmuje 19. miejsce, prowadzi Japonka Kaori Sakamoto.

BS, PAP
