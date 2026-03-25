TAURON Liga: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarski sezon 2025/26 wkracza w decydujące rozstrzygnięcia. W TAURON Lidze końca dobiegła faza zasadnicza, a teraz pora na play-offy. W jednym z ćwierćfinałów mierzą się BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała i ŁKS Commercecon Łódź. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów.

W tabeli po rundzie głównej oba zespoły znalazły się w sąsiedztwie. Wyżej, bo na czwartej lokacie, uplasowały się siatkarki z Bielsko-Białej, które zgromadziły 41 punktów. Łodzianki zajęły piątą pozycję z dorobkiem 35 "oczek".

BKS i ŁKS mierzyły się w tym sezonie dwukrotnie. W obu przypadkach górą była Bielsko-Biała, triumfując 3:2 na wyjeździe i 3:1 na własnym terenie.

Początek o godzinie 17:30.

