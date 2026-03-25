TAURON Liga: PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police to pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w fazie play-off TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Siatkarski sezon 2025/26 wkracza w decydujące rozstrzygnięcia. W TAURON Lidze końca dobiegła faza zasadnicza, a teraz pora na play-offy. W jednym z ćwierćfinałów mierzą się PGE Budowlani Łódź i LOTTO Chemik Police. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów.

 

W tabeli po rundzie głównej wyżej znalazła się ekipa z Łodzi. Zespół Budowlanych uplasował się na drugiej pozycji z dorobkiem 56 punktów. Chemik sklasyfikowany został na siódmej lokacie z 29 "oczkami" na koncie.

 

Drużyny Budowlanych i Chemika mierzyły się w tym sezonie trzykrotnie. Za każdym razem lepsze okazywały się siatkarki z Łodzi: dwa razy po 3:0 w TAURON Lidze i 3:1 w Pucharze Polski.

 

jc, Polsat Sport
