TAURON Liga: PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarski sezon 2025/26 wkracza w decydujące rozstrzygnięcia. W TAURON Lidze końca dobiegła faza zasadnicza, a teraz pora na play-offy. W jednym z ćwierćfinałów mierzą się PGE Budowlani Łódź i LOTTO Chemik Police. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów.

W tabeli po rundzie głównej wyżej znalazła się ekipa z Łodzi. Zespół Budowlanych uplasował się na drugiej pozycji z dorobkiem 56 punktów. Chemik sklasyfikowany został na siódmej lokacie z 29 "oczkami" na koncie.

Drużyny Budowlanych i Chemika mierzyły się w tym sezonie trzykrotnie. Za każdym razem lepsze okazywały się siatkarki z Łodzi: dwa razy po 3:0 w TAURON Lidze i 3:1 w Pucharze Polski.

Początek o godzinie 20:00.

jc, Polsat Sport