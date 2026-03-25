To już koniec. W weekend wielkie pożegnanie Kamila Stocha

38-letni Stoch ma w dorobku m.in. trzy złote medale olimpijskie i jeden brązowy. W klasyfikacji polskich multimedalistów zimowych igrzysk nie było bardziej utytułowanego zawodnika. Więcej krążków - pięć - zdobyła biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, ale w tym tylko dwa złote.

Ostatnie sukcesy Stoch odnosił jednak dość dawno, bo w 2021 roku. Wtedy po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata - 9 stycznia w Titisee-Neustadt, bezpośrednio po Turnieju Czterech Skoczni, w którym triumfował w Innsbrucku i Bischofshofen oraz w klasyfikacji generalnej. W kolejnych latach nie stanął już ani razu na podium indywidualnych zawodów.

W tym sezonie również nie błyszczał. Nie udały mu się igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo, a najlepszy wynik osiągnął 6 marca, zajmując 10. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Lahti, najwyższe od 1 kwietnia 2023 roku, kiedy był także dziesiąty w Planicy.

Stoch wystartuje w czwartek w kwalifikacjach do piątkowego konkursu. Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową mężczyzn oraz indywidualną kobiet, bez Polek. W niedzielę odbędzie się ostatni w sezonie 2025/26 konkurs z udziałem czołowych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie Stoch zajmuje w niej 31. miejsce, ale w Planicy zabraknie kilku wyprzedzających go skoczków, w tym trzykrotnego medalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka.

W ubiegłą niedzielę Tomasiak przewrócił się podczas kwalifikacji do konkursu PŚ na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund. Przy lądowaniu nie odpięła się jedna narta, a on sam obrócił się i uderzył tyłem głowy o zeskok. Zawody ostatecznie odwołano z powodu zbyt silnego wiatru.

19-letniemu skoczkowi, który w Vikersund debiutował na mamuciej skoczni, nic poważnego się nie stało, jednak trener kadry Maciej Maciusiak zdecydował, że należy mu się już odpoczynek w domu i dla niego sezon już się zakończył.

W Planicy zabraknie także drugiego z polskich medalistów olimpijskich z Predazzo - Pawła Wąska.

Oprócz Stocha, trener Maciusiak zabrał do Słowenii Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Klemensa Joniaka i Aleksandra Zniszczoła.

Kryształową Kulę zapewnił sobie już 6 marca w Lahti Słoweniec Domen Prevc, który kontynuuje sukcesy rodzeństwa. W sezonie 2015/16 trofeum zdobył jego starszy brat Peter, a w rywalizacji kobiet już trzy Kryształowe Kule wywalczyła ich młodsza siostra Nika.

Stawką zawodów w Planicy będzie mała Kryształowa Kula w lotach. Trofeum broni Domen Prevc, ale po trzech konkursach na mamutach zajmuje w klasyfikacji drugie miejsce. Wyprzedza go o 15 punktów imponujący formą pod koniec sezonu trzykrotny mistrz świata juniorów Austriak Stephan Embacher.

Rekord skoczni Letalnica należy od ubiegłego roku do Domena Prevca i wynosi 254,5 m.

Biało-czerwoni do tej pory odnieśli na tym obiekcie sześć pucharowych zwycięstw indywidualnych i jedno drużynowe w 2019 roku. Po trzy razy triumfowali Adam Małysz (wszystkie w 2007) oraz Stoch (w 2011 i dwukrotnie w 2018).