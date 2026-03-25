Upadek w Planicy! Skoczek trafił do szpitala

Wielkimi krokami zbliżają się ostatnie zawody w tym sezonie Pucharu Świata. Skoczkowie w najbliższych dniach rywalizować będą w Planicy.

W środę 25 marca podczas testu skoczni doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku. Nik Heberle po wyjściu z progu nie był w stanie utrzymać się w powietrzu i runął na zeskok. Słoweniec przez chwilę zsuwał się z ogromną prędkością, a następnie zatrzymał się na dole skoczni. Do akcji od razu wkroczyły służby medyczne, a zawodnik został zniesiony na noszach.

Jak poinformował Adam Bucholz z redakcji "skijumping.pl", Heberle był przytomny i został wysłany do szpitala, by przeprowadzić konieczne badania.

W czwartek 26 marca w Planicy odbędą się kwalifikacje mężczyzn. W piątek, sobotę i niedzielę rozegrane zostaną konkursy indywidualne Pucharu Świata.

