Upadek w Planicy! Skoczek trafił do szpitala

Podczas testów skoczni przed zbliżającymi się konkursami Pucharu Świata w Planicy doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku. Na zeskok runął Nik Heberle.

Ratownicy udzielają pomocy upadłemu skoczkowi narciarskiemu na śnieżnym zeskoku.
Groźny upadek w Planicy

Wielkimi krokami zbliżają się ostatnie zawody w tym sezonie Pucharu Świata. Skoczkowie w najbliższych dniach rywalizować będą w Planicy.

 

W środę 25 marca podczas testu skoczni doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku. Nik Heberle po wyjściu z progu nie był w stanie utrzymać się w powietrzu i runął na zeskok. Słoweniec przez chwilę zsuwał się z ogromną prędkością, a następnie zatrzymał się na dole skoczni. Do akcji od razu wkroczyły służby medyczne, a zawodnik został zniesiony na noszach.

 

Jak poinformował Adam Bucholz z redakcji "skijumping.pl", Heberle był przytomny i został wysłany do szpitala, by przeprowadzić konieczne badania.

 

W czwartek 26 marca w Planicy odbędą się kwalifikacje mężczyzn. W piątek, sobotę i niedzielę rozegrane zostaną konkursy indywidualne Pucharu Świata.

AA, Polsat Sport
