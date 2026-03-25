Urban już wybrał! Ogłosił to dzień przed meczem Polska - Albania

Selekcjoner, o czym wiadomo było już przed zgrupowaniem, nie może skorzystać z kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Podczas środowej konferencji prasowej przyznał, że już wie, kto stanie między słupkami z Albanią, ale nie ujawnił nazwiska.

- Mam nadzieję, że dzisiejszy trening nie spowoduje zmiany mojego zdania. Bramkarz na jutro już jest wybrany - potwierdził Urban.

Nie chciał również zdradzić, czy robiący furorę w FC Porto Oskar Pietuszewski zagra od początku.

- Jeżeli będzie trzeba, to zagra. Ale na razie tego nie powiem. W czwartek się dowiecie - uciął selekcjoner.

Zapewnił jednak, że sytuacja zdrowotna w reprezentacji jest w tym momencie bardzo dobra.

- Jeśli nic się dzisiaj na treningu nie wydarzy, wszyscy będą do mojej dyspozycji na jutrzejszy mecz - zapowiedział.

Początek spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45.

W przypadku zwycięstwa podopieczni Urbana zmierzą się pięć dni później w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają 31 marca ze sobą towarzysko.

Spotkanie Szwecja - Ukraina w barażach MŚ 2026 odbędzie się w czwartek, 26 marca. Transmisja tego starcia od godziny 20:45 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

PAP