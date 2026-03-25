Z Suwałk do Francji! Siatkarski wicemistrz świata wzmocni lidera Ligue A

Asparuh Asparuhov (rocznik 2000) to siatkarski wicemistrz świata z 2025 roku. Przed obecnym sezonem dołączył do Ślepska Malow Suwałki. Rozegrał w barwach tej drużyny 26 meczów w PlusLidze i zdobył 362 punkty. To był jego debiut w polskiej ekstraklasie - wcześniej, w 2018 roku, reprezentował barwy Stoczni Szczecin, ale nie zaliczył ligowego występu.

Jak poinformował suwalski klub, bułgarski przyjmujący dołączy do zespołu Tours VB na fazę play-off obecnego sezonu, aby wesprzeć lidera Ligue A w walce o mistrzostwo Francji.

Ślepsk Malow Suwałki zapewnił, że transfer Asparuhova ma jedynie charakter tymczasowy. W sezonie 2026/27 siatkarz reprezentacji Bułgarii nadal będzie reprezentować suwalski klub na parkietach PlusLigi.

"Decyzja o wypożyczeniu to przemyślany krok, z którego korzyści czerpią obie strony. Gra o najwyższą stawkę w silnej europejskiej lidze pozwoli zawodnikowi zachować optymalny rytm meczowy i odpowiednio przygotować się do nadchodzącego sezonu reprezentacyjnego. Z perspektywy klubu jest to natomiast doskonała okazja do budowania relacji międzynarodowych i zaznaczenia naszej obecności na europejskim rynku siatkarskim" – poinformowano w komunikacie.

Ślepsk Malow Suwałki zajął dziesiąte miejsce w tabeli fazy zasadniczej PlusLigi. Oznacza to, że drużyna nie zagra w play-off i zakończyła już sezon.

Polsat Sport, slepskmalowsuwalki.pl