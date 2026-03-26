Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova. Kiedy mecz? O której godzinie rewanż?

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova to drugie spotkanie ćwierćfinałowe w fazie play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova? O której godzinie rewanż?

Rozgrywki Ligi Mistrzów siatkarzy weszły w decydujące fazy. W walce o końcowe trofeum pozostało już tylko osiem zespołów, w tym cztery polskie. W jednym z ćwierćfinałów mierzą się ekipy Aluron CMC Warty Zawiercie i Cucine Lube Civitanova.

 

Pierwsze spotkanie odbyło się 25 marca we Włoszech. Siatkarze Warty okazali się lepsi od gospodarzy, triumfując 3:0 i zapewniając sobie wysoką zaliczkę przed rewanżem.

 

Ten odbędzie się w Zawierciu. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego wspierani przez własną publiczność powalczą o drugi z rzędu awans do Final Four Ligi Mistrzów. Przed rokiem dopiero w finale Aluron musiał uznać wyższość Perugii z Kamilem Semeniukiem i Łukaszem Usowiczem w składzie.

Kiedy mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova? O której godzinie rewanż Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova w Lidze Mistrzów siatkarzy? Spotkanie zaplanowano na czwartek 2 kwietnia o godzinie 18:00.

 

Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

