ATP w Miami: Alexander Zverev - Francisco Cerundolo. Relacja live i wynik na żywo.

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Miami wkracza w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują rozstawieni z "3" i "18" Alexander Zverev i Francisco Cerundolo.

Obaj tenisiści mają na swoim koncie po trzy zwycięstwa na Florydzie. Wyżej notowany Niemiec odprawił Amerykanina Martina Damma, Chorwata Marina Cilicia i Francuza Quentina Halysa, który wcześniej pokonał Kamila Majchrzaka.

Argentyńczyk natomiast okazał się lepszy odpowiednio od swojego rodaka Thiago Agustina Tirante, Rosjanina Daniiła Miedwiediewa oraz Francuza Ugo Humberta.

Dotychczas Zverev i Cerundolo mierzyli się ze sobą sześciokrotnie. Pierwsze trzy pojedynki padły łupem Argentyńczyka, a kolejne trzy - Niemca, w tym podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego Australian Open.

