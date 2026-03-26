ATP w Miami: Jannik Sinner - Frances Tiaofe. Relacja live i wynik na żywo

W ćwierćfinałowym meczu ATP w Miami Jannik Sinner, drugi zawodnik rankingu ATP, zagra z Amerykaninem Francesem Tiaofe.

Włoch jest ostatnio w świetnej formie. Wygrał on marcowy turniej Indian Wells bez straty seta, a podczas turnieju na Florydzie również zwyciężył wszystkie spotkania "do zera". Ma on szansę na wygranie tzw. "Sunshine Double".

W poprzednich starciach tych dwóch zawodników, Tiaofe pokonał Sinnera tylko raz, w 2021 r. podczas półfinału ATP w Wiedniu. Pozostałe cztery spotkania padły łupem Sinnera.

