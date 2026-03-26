ATP w Miami: Jiri Lehecka - Arthur Fils. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Miami wkracza w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują rozstawieni z "21" i "28" Jiri Lehecka i Arthur Fils.

Obaj tenisiści mają na swoim koncie po cztery zwycięstwa na Florydzie. Wyżej notowany Czech odprawił Francuza Moise Kouame, Amerykanów Ethana Quinna i Taylora Fritza oraz Hiszpana Martina Landaluce.

Francuz natomiast okazał się lepszy odpowiednio od Amerykanina Darwina Blancha, Greka Stefanosa Tsitsipasa, Monakijczyka Valentina Vacherota i kolejnego reprezentanta gospodarzy Tommy'ego Paula.

Dotychczas Lehecka i Fils mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Dwa razy lepszy był Francuz, w tym w lutym tego roku w Doha. Czech w ich bezpośrednich pojedynkach zanotował jedno zwycięstwo.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jiri Lehecka - Arthur Fils na Polsatsport.pl.

Transmisje meczów turnieju ATP w Miami na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport