Aż się łezka w oku kręci! Co za słowa Piotra Żyły o Kamilu Stochu

- Kamil napisał piękną historię w tym sporcie. Wielki sportowiec i dobry kolega. Jest mega ambitny, bardzo pracowity. Jak się popatrzyło na Kamila, że cały czas ciśnie, pracuje z całych sił, to od razu napędzało to innych. Jest wzorem do naśladowania. On imponował mi przez całą karierę i dalej mi imponuje. Na pewno będzie go brakowało – powiedział Żyła.

Słynący z poczucia humoru skoczek w poprzedni weekend podczas zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund namawiał Stocha na "piwko".

- Mówiłem Kamilowi, żeby się wyluzował, że piwka się napijemy, a Kamil, że nie, że do końca sezonu będzie walczył – wspomniał.

W czwartek w serii próbnej Żyła oddał najkrótszy skok w stawce 60 zawodników – tylko 112 m.

- Darujmy sobie moje dzisiejsze poczynania – śmiał się, poproszony o komentarz do tego skoku.

- A może jednak coś powiem. Jakżem przyrżnął w bulę, a potem z Kamilem porozmawiałem, to coś mi się przypomniało. Fajna rzecz, nie wiem czy dobra czy zła. Zobaczymy. Nie zdradzę, o co chodzi. Ogólnie, to sobie dzisiaj nie radziłem – dodał w swoim stylu.

Podpowiedź trzykrotnego mistrza olimpijskiego pomogła Żyle. W kwalifikacjach skoczył 194 m, co dało mu 36. miejsce. Do konkursu awansowali też 38. Aleksander Zniszczoł oraz 40. Stoch.

Kwalifikacje zakończyły się podwójnym sukcesem Słoweńców – wygrał Anze Lanisek (211 m) przed Domenem Prevcem, który skoczył najdalej - 234,5 m.

Prevc już 6 marca w Lahti zapewnił sobie Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Piątkowy konkurs na mamuciej skoczni Letalnica ma się rozpocząć o godz. 15:00.

KP, PAP