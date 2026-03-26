Baraże MŚ 2026. Pary finałowe. Kto zagra o awans na mundial?

Już we wtorek, 31 marca, odbędą się finałowe spotkania baraży do mistrzostw świata 2026. Wówczas wyłonione zostaną cztery ostatnie, europejskie reprezentacje, które wywalczą przepustkę na tegoroczny turniej. Kto zagra o awans na MŚ? Sprawdźcie poniżej.

W gronie zespołów pozostających w grze o wyjazd na mistrzostwa świata znajduje się reprezentacja Polski. W czwartkowym półfinale Biało-Czerwoni pokonali Albanię 2:1 dzięki bramkom Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Podopieczni Jana Urbana powalczą tym samym o trzeci z rzędu występ na mundialu, a ich finałowym rywalem będzie Szwecja, która wygrała z Ukrainą 3:1.

 

Równie ciekawie było na Słowacji, gdzie Kosowo po zaciętym boju pokonało gospodarzy 4:3. Ekipa z Bałkanów stanie przed szansą na historyczny, pierwszy awans na MŚ. W decydującym spotkaniu zmierzy się z Turcją.

 

W dwóch pozostałych starciach półfinałowych wciąż toczą się dogrywki.

Szwecja - Polska

Kosowo - Turcja

Włochy - Walia/Bośnia i Hercegowina

Dania - Czechy/Irlandia

