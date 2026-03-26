W gronie zespołów pozostających w grze o wyjazd na mistrzostwa świata znajduje się reprezentacja Polski. W czwartkowym półfinale Biało-Czerwoni pokonali Albanię 2:1 dzięki bramkom Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Podopieczni Jana Urbana powalczą tym samym o trzeci z rzędu występ na mundialu, a ich finałowym rywalem będzie Szwecja, która wygrała z Ukrainą 3:1.

Równie ciekawie było na Słowacji, gdzie Kosowo po zaciętym boju pokonało gospodarzy 4:3. Ekipa z Bałkanów stanie przed szansą na historyczny, pierwszy awans na MŚ. W decydującym spotkaniu zmierzy się z Turcją.

W dwóch pozostałych starciach półfinałowych wciąż toczą się dogrywki.

Baraże MŚ 2026. Pary finałowe. Kto zagra o awans na mundial?

Szwecja - Polska

Kosowo - Turcja

Włochy - Walia/Bośnia i Hercegowina

Dania - Czechy/Irlandia

ŁO, Polsat Sport