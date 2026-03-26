Baraże MŚ 2026: Polska - Albania. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Biało-Czerwoni, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie walczą w barażach. Dwa wcześniejsze podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.

Za pierwszym razem kadrę prowadził Czesław Michniewicz, a za drugim Michał Probierz, którego następcą w lipcu 2025 roku został właśnie Urban.

Zwycięzca czwartkowego meczu zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą towarzysko.

Urban potwierdził, że jeśli jego ekipie przyjdzie spotkać się z Ukraińcami (mecz w Walencji), to poleci do Hiszpanii już w piątek. Natomiast jeżeli rywalami będą Szwedzi (spotkanie w Sztokholmie), to wylot do tego kraju nastąpi dopiero w niedzielę.

Triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

Polska - Albania. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

O tym, kto zwyciężył w meczu Polska - Albania w barażach mistrzostw świata 2026 dowiemy się w czwartek, 26 marca, w późnych godzinach wieczornych. Początek spotkania o godzinie 20:45.

PAP