Baraże MŚ 2026: Ukraina - Szwecja. Kto wygrał? Wynik meczu

Piłka nożna

Ukraina - Szwecja to półfinał baraży mistrzostw świata 2026. Kto wygrał mecz Ukraina - Szwecja? Jaki wynik spotkania? Sprawdźcie poniżej.

Piłkarz w żółtej koszulce z numerem 11 i nazwiskiem LUNDGREN na plecach jest obejmowany przez innego zawodnika.
fot. PAP
Baraże MŚ 2026: Ukraina - Szwecja

Reprezentacja Szwecji spisuje się ostatnio koszmarnie. Nie dość, że zajęła ostatnie miejsce w grupie B, to dwukrotnie przegrała z Kosowem i finalnie zdobyła zaledwie dwa punkty. Udział w barażach zapewniła sobie wyłącznie dzięki zwycięstwu w dywizji C Ligi Narodów. 

 

Rywalem piłkarzy Grahama Pottera w półfinale baraży będzie Ukraina. Zespół Sergiya Rebrova uplasował się w kwalifikacjach na drugim miejscu w grupie D, tuż za Francją. W decydującym meczu pokonał Islandię 2:0 po imponującej końcówce. 

 

Oba zespoły przystąpią do tego spotkania mocno osłabione. Szwedzi będą musieli walczyć bez dwóch wielkich gwiazd Dejana Kulusevskiego oraz Alexandra Iska. W ukraińskim zespole zabraknie z kolei pauzującego za żółte kartki Ruslana Malinovskiego oraz kontuzjowanych Artema Dovbyka i Oleksandra Zinchenko.

 

Baraże MŚ 2026: Ukraina - Szwecja. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

 

Zwycięzcę meczu Ukraina - Szwecja poznamy w czwartek 26 marca w późnych godzinach wieczornych. Początek półfinału baraży MŚ 2026 o godzinie 20:45.

