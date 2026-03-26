Baraże MŚ 2026: Wyniki i skróty półfinałowych spotkań

Piłka nożna

Już w czwartek, 26 marca, odbędą się spotkania półfinałowe baraży do mistrzostw świata 2026. Sprawdźcie wyniki i skróty półfinałowych meczów baraży MŚ 2026.

Piłkarze w czerwonych strojach świętują bramkę, jeden z nich leży na boisku.
fot: PAP
Piłkarze reprezentacji Turcji

Pierwszą drużyną, która wywalczyła awans do drugiej rundy baraży, została Turcja. Podopieczni Vincenzo Montelli pokonali Rumunię 1:0 po trafieniu Ferdiego Kadioglu. Tym samym staną przed szansą na pierwszy wyjazd na mundial od 2002 roku, kiedy to sięgnęli po brązowy medal. W kolejnych latach nie potrafili podtrzymać tej formy i od tamtej pory ani razu nie zameldowali się w turnieju głównym mistrzostw świata.

 

W jednym z pozostałych spotkań reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z Albanią. Jeśli zespół prowadzony przez Jana Urbana pokona czwartkowych rywali, w decydującym, o wyjeździe na mundial, starciu trafi na zwycięzcę duetu Ukraina - Szwecja.

 

Biało-Czerwoni brali udział w dwóch ostatnich edycjach piłkarskich mistrzostw świata. W 2018 roku w Rosji pożegnali się z rywalizacją już na etapie fazy grupowej, natomiast cztery lata temu w Katarze dotarli do 1/8 finału.

Wyniki i skróty półfinałowych spotkań baraży MŚ 2026:

Turcja - Rumunia 1:0 (0:0)

Bramka: Ferdi Kadioglu 53.

 

20:45 - Czechy - Irlandia

 

20:45 - Dania - Macedonia Północna

 

20:45 - Polska - Albania

 

20:45 - Słowacja - Kosowo

 

20:45 - Ukraina - Szwecja

 

20:45 - Walia - Bośnia i Hercegowina

 

20:45 - Włochy - Irlandia Północna

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 