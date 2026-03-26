Rozgrywki Ligi Mistrzów siatkarzy weszły w decydujące fazy. W walce o końcowe trofeum pozostało już tylko osiem zespołów, w tym cztery polskie. W jednym z ćwierćfinałów mierzą się ekipy występujące w PlusLidze - Bogdanka LUK Lublin i PGE Projekt Warszawa.

Pierwsze spotkanie odbyło się 24 marca w stolicy. Na Torwarze lepsi okazali się zawodnicy z Warszawy. Ci triumfowali przed własną publicznością w czterech setach, stawiając obecnych mistrzów Polski w trudnym położeniu.

Nastroje przed rewanżem tonuje kapitan Projektu, Damian Wojtaszek.

- Za nami dopiero pierwszy krok, a wiemy, kto stoi po drugiej stronie siatki. Wiemy, kto gra w Lublinie i jaki mają potencjał. Nie będzie łatwo. Będziemy chcieli sprawić niespodziankę i awansować do Final Four - powiedział libero w rozmowie z Polsatem Sport.

Bogdanka potrafiła zwyciężać z Projektem w tym sezonie. Obie drużyny rywalizowały ze sobą dwukrotnie w PlusLidze. Za każdym razem górą byli siatkarze z Lublina: 3:0 we własnej hali i 3:1 na wyjeździe.

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Kiedy mecz? O której godzinie rewanż?

Spotkanie zaplanowano na środę 1 kwietnia o godzinie 18:00.

Transmisje meczów Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

