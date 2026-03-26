Godziny do meczu reprezentacji Polski, a tu takie wieści! Piłkarz oficjalnie to ogłosił
Już w czwartek 26 marca reprezentacja Polski podejmie na PGE Narodowym Albanię w ramach baraży eliminacji mistrzostw świata. W kadrze prowadzonej przez Jana Urbana nie ma kontuzjowanego Adama Buksy. Jak się okazuje, piłkarz, mimo problemów z łydką, ma sporo powodów do radości.
Polska - Albania to mecz, na który kibice czekali już od dawna. Robert Lewandowski i spółka w czwartek 26 marca na PGE Narodowym rozpoczną rywalizację w barażach eliminacji mistrzostw świata.
ZOBACZ TAKŻE: Możliwy skład Albanii na mecz z Polską. Kto może zagrozić Biało-Czerwonym?
W kadrze Jana Urbana brakuje Adama Buksy. Napastnik doznał kontuzji łydki i musi pauzować. Biało-Czerwoni na tej pozycji będą musieli sobie radzić we trzech. Powołani zostali Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek oraz Karol Świderski.
Jak się okazuje, przymusowa absencja Buksy zbiegła się w czasie z innym ważnym życiowym wydarzeniem. 29-latek został ojcem. Jego córeczka otrzymała imię Antonina.
"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Cześć Antonina!" - podpisał najnowsze opublikowane przez siebie zdjęcia na Instagramie.
Mecz Polska - Albania rozpocznie się o godzinie 20:45. Tuż po zakończeniu spotkania zapraszamy na specjalny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl