Godziny do meczu reprezentacji Polski, a tu takie wieści! Piłkarz oficjalnie to ogłosił

Polska - Albania to mecz, na który kibice czekali już od dawna. Robert Lewandowski i spółka w czwartek 26 marca na PGE Narodowym rozpoczną rywalizację w barażach eliminacji mistrzostw świata.

W kadrze Jana Urbana brakuje Adama Buksy. Napastnik doznał kontuzji łydki i musi pauzować. Biało-Czerwoni na tej pozycji będą musieli sobie radzić we trzech. Powołani zostali Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek oraz Karol Świderski.

Jak się okazuje, przymusowa absencja Buksy zbiegła się w czasie z innym ważnym życiowym wydarzeniem. 29-latek został ojcem. Jego córeczka otrzymała imię Antonina.

"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Cześć Antonina!" - podpisał najnowsze opublikowane przez siebie zdjęcia na Instagramie.

Mecz Polska - Albania rozpocznie się o godzinie 20:45.

KP, Polsat Sport