Godziny do meczu z Albanią, a PZPN wydał komunikat. Selekcjoner oficjalnie odchodzi

Po zakończeniu kariery piłkarskiej srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie poświęcił się pracy szkoleniowej, koncentrując się na rozwoju młodzieży. W sezonie 2014/2015 jako ambasador współpracował ze sztabem reprezentacji Polski rocznika 1998, w której występowali późniejsi reprezentanci seniorskiej kadry, m.in. Krystian Bielik, Kamil Jóźwiak, Patryk Dziczek i Robert Gumny.

Od 2016 roku był zatrudniony przez Polski Związek Piłki Nożnej, początkowo jako pracownik Departamentu Szkolenia i Reprezentacji Narodowych oraz Szkoły Trenerów.

W sezonie 2017/2018 objął funkcję selekcjonera reprezentacji U-20. W kolejnych latach prowadził drużyny narodowe różnych kategorii wiekowych – od U-15 do U-19.

W 2022 roku, po dziesięciu latach przerwy, awansował z reprezentacją Polski do turnieju finałowego mistrzostw Europy U-17.

W ostatnich latach pracował z rocznikami 2008 (lata 2022-25) oraz 2011. Kadrę tego ostatniego rocznika prowadził od lipca ubiegłego roku, rozgrywając z zespołem pięć meczów towarzyskich.

