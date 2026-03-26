Jest potwierdzenie! Ważna decyzja przed meczem Polski z Albanią

Informację o zakrytym stadionie na wieczorny mecz potwierdził rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański. Podopieczni Jana Urbana zagrają w tzw. strojach domowych, czyli białych koszulkach i czerwonych spodenkach. Wzór trykotów jest nowy, to będzie oficjalna premiera przed kibicami.

Jak poinformował niedawno PZPN, stroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, zapewniają m.in. odpowiednią wentylację i komfort nawet podczas największego wysiłku.

"Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych. Motyw jego piór został przetworzony w nowoczesny wzór widoczny na rękawach i spodenkach. Biała baza uzupełniona czerwonymi akcentami tworzy projekt odważny, ponadczasowy i jednoznacznie kojarzący się z Polską" - dodano w komunikacie federacji.

Natomiast w przypadku strojów wyjazdowych koszulka jest czerwona. W tej wersji, jak podkreślił PZPN, pojawia się nowy odcień – "głębsza i bardziej wyrafinowana czerwień".

Zwycięzca czwartkowego meczu zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Jeżeli to będą Ukraińcy, spotkanie odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą tego dnia towarzysko.

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

KP, PAP