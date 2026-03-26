Kibice czekali na ten moment! Mecz Polska - Albania już dzisiaj

Urban powołał kadrę na baraże



Jan Urban powołał kadrę na baraże o awans na mistrzostwa świata 2026 i nie ma w niej większych zaskoczeń. Selekcjoner postawił na sprawdzonych zawodników, którzy do tej pory nie zawodzili. Znają się doskonale, co może mieć znaczenie w kontekście najważniejszego meczu Biało-Czerwonych od dwóch lat.

To będzie spory plus, co potwierdzają słowa eksperta Polsatu Sport Romana Kołtonia z programu Cafe Futbol: "To jest atut Jana Urbana [...]. Od września do marca ma hierarchię na pozycjach, łatwo rozczytać jego jedenastkę, ale to skład, który wykluł się w bojach". Są jednak nowe twarze, w tym przede wszystkim Oskar Pietuszewski, który fantastycznie rozpoczął przygodę z portugalskim FC Porto.

Polacy wydają się faworytami. Mają rachunki do wyrównania



Zdaniem ekspertów piłkarskich to Polacy są faworytami do awansu. W biało-czerwonych barwach grają piłkarze z lepszych klubów. Ponadto Polska jest wyżej notowana w rankingu FIFA. To jednak nie będzie miało znaczenia w czwartkowy wieczór. Wszystko zweryfikuje boisko, a na nim spodziewamy się minimum 90 minut ambitnej walki o każdą piłkę.

Spotkanie w Warszawie zapowiada się interesująco, bo Polacy mają rachunki do wyrównania z Albańczykami za eliminacje do mistrzostw Europy 2024. Wówczas u siebie wygrali 1:0, jednak na wyjeździe było 0:2, co zamknęło szansę na bezpośredni awans na Euro 2024. Wielu zawodników doskonale pamięta te mecze i chcą pokazać się z lepszej strony. Liczą na to, że do zwycięstwa i awansu poprowadzi ich żywiołowo reagująca publiczność na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Przewidywany skład Polaków na mecz z Albanią



Największe osłabienia w kadrze Jana Urbana na mecz z Albanią to kontuzja Łukasza Skorupskiego oraz pauza za kartki Nicoli Zalewskiego. Kto wejdzie w ich buty? Poniżej przewidywany skład Polaków na ten mecz:

Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś - Szymański, Kamiński - Lewandowski

Mecz Polska-Albania już w czwartek 26 marca. Początek o 20:45.

