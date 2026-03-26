Łatwo nie było! Trzech Polaków powalczy o punkty w Planicy

Skoki treningowe Biało-Czerwonych nie napawały optymizmem. Dość powiedzieć, że najlepiej poradził sobie w nich Kamil Stoch, który uzyskał 179.5 m. Piotr Żyła uzyskał z kolei... 112 m.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Wiemy, kiedy trener poprowadzi skoczków po raz ostatni

Na szczęście w kwalifikacjach Polacy polecieli już dalej. Najlepiej spisał się Żyła, który po skoku na 194 m ostatecznie uplasował się na 36. miejscu. W konkursach finałowych wezmą udział także Aleksander Zniszczoł (198 m, 38. miejsce) i Stoch (190 m, 40. miejsce). Pechową 41. lokatę zajął Dawid Kubacki (190 m), któremu do awansu zabrakło 0.7 pkt.

W rywalizacji startował także Klemens Joniak, ale po lądowaniu na 181.5 m uplasował się na 48. lokacie.

Kwalifikacje wygrał Anze Lanisek, który wyprzedził Domena Prevca i Stephana Embachera.

Konkursy indywidualne mężczyzn odbędą się w piątek o godzinie 15:00 i niedzielę o 10:00. W sobotę o 9:30 zaplanowano rywalizację drużynową.

