Lewandowski śrubuje kolejne rekordy! Niewiarygodne liczby
Robert Lewandowski wystąpił w meczu z Albanią w Warszawie (2:1) i rozegrał 164. w karierze spotkanie w piłkarskiej reprezentacji Polski. Jest jej rekordzistą pod tym względem, a w klasyfikacji wszech czasów prowadzi także w liczbie zdobytych bramek - w czwartek strzelił 89. w karierze.
Po raz 106. w barwach biało-czerwonych zagrał Piotr Zieliński. Brakuje mu jeszcze trzech występów, aby zrównać się z Jakubem Błaszczykowskim, który zakończył już karierę. Pomocnik Interu Mediolan także wpisał się w czwartek na listę strzelców - po raz 17.
ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy pierwszego finalistę baraży MŚ 2026! Wystarczył jeden gol
Na boisku pojawił się również ten, który popełnił błąd przy golu dla Albańczyków, Jan Bednarek. Był to dla niego 73. mecz w kadrze.
Piłkarze z największą liczbą występów w reprezentacji Polski:
1. Robert Lewandowski - 164 mecze - 88 goli
2. Jakub Błaszczykowski - 109 - 21
3. Piotr Zieliński - 106 - 17
4. Kamil Glik - 103 - 6
5. Michał Żewłakow - 102 - 3
6. Grzegorz Lato - 100 - 45; 4 mecze nieoficjalne - 0
6. Grzegorz Krychowiak - 100 - 5
6. Kamil Grosicki - 100 - 17
9. Kazimierz Deyna - 97 - 41; 6no - 4
10. Jacek Bąk - 96 - 3
(...)
19. Jan Bednarek - 73 - 1
Zdobywając 89. bramkę w piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zrównał się na piątym miejscu klasyfikacji wszech czasów z Belgiem Romelu Lukaku i Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim.
Rekordzistą świata jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który strzelił 143 gole.
Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):
143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*
115 - Lionel Messi (Argentyna)*
108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006
95 - Sunil Chhetri (Indie)*
89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85
- Romelu Lukaku (Belgia)*
- Robert Lewandowski (Polska)*
85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*
84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56
79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80
Neymar (Brazylia)*
Reprezentacja Polski po pokonaniu Albanii awansowała do finału baraży MŚ. Po raz drugi z rzędu zagra o wyjazd na mundial ze Szwecją. Mecz Polska - Szwecja odbędzie się we wtorek 31 marca w Sztokholmie. Początek o godz. 20:45.