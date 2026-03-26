Lewandowski śrubuje kolejne rekordy! Niewiarygodne liczby

Po raz 106. w barwach biało-czerwonych zagrał Piotr Zieliński. Brakuje mu jeszcze trzech występów, aby zrównać się z Jakubem Błaszczykowskim, który zakończył już karierę. Pomocnik Interu Mediolan także wpisał się w czwartek na listę strzelców - po raz 17.

Na boisku pojawił się również ten, który popełnił błąd przy golu dla Albańczyków, Jan Bednarek. Był to dla niego 73. mecz w kadrze.

Piłkarze z największą liczbą występów w reprezentacji Polski:

1. Robert Lewandowski - 164 mecze - 88 goli

2. Jakub Błaszczykowski - 109 - 21

3. Piotr Zieliński - 106 - 17

4. Kamil Glik - 103 - 6

5. Michał Żewłakow - 102 - 3

6. Grzegorz Lato - 100 - 45; 4 mecze nieoficjalne - 0

6. Grzegorz Krychowiak - 100 - 5

6. Kamil Grosicki - 100 - 17

9. Kazimierz Deyna - 97 - 41; 6no - 4

10. Jacek Bąk - 96 - 3

(...)

19. Jan Bednarek - 73 - 1

Zdobywając 89. bramkę w piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zrównał się na piątym miejscu klasyfikacji wszech czasów z Belgiem Romelu Lukaku i Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim.

Rekordzistą świata jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który strzelił 143 gole.

Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):

143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*

115 - Lionel Messi (Argentyna)*

108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

95 - Sunil Chhetri (Indie)*

89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

- Romelu Lukaku (Belgia)*

- Robert Lewandowski (Polska)*

85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56

79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80

Neymar (Brazylia)*

Reprezentacja Polski po pokonaniu Albanii awansowała do finału baraży MŚ. Po raz drugi z rzędu zagra o wyjazd na mundial ze Szwecją. Mecz Polska - Szwecja odbędzie się we wtorek 31 marca w Sztokholmie. Początek o godz. 20:45.

HP, PAP