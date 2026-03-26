Nie żyje były zawodnik UFC. Wystąpił na historycznej gali

Nie żyje Orlando Wiet, były zawodnik MMA i sportów stójkowych. "The Gladiator" miał 60 lat.

Orlando Wiet, zawodnik sportów walki, w czarno-białym ujęciu
Nie żyje Orlando Wiet
  • Zmarł Orlando Wiet, znany zawodnik sportów walki
  • Stoczył ponad 150 walk kickboxingu i muay thai, z sukcesami w Europie i na świecie
  • Występował także w boksie i MMA
  • Walczył na gali UFC 2 w marcu 1994 roku
  • Według francuskich mediów zmarł po długiej chorobie

W wieku 60 lat zmarł Orlando Wiet, znany zawodnik sportów walki. Stoczył ponad 150 walk na zasadach kickboxingu i muay thai, sięgając po liczne sukcesy w Europie i na świecie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwo Baraniewski dostał bonus za walkę w UFC! Ogromna suma na konto Polaka

 

Swoich sił próbował też w boksie oraz MMA. W marcu 1994 roku wystąpił na gali UFC 2, wygrywając pierwszą walkę z Robertem Lucarellim. Zaraz potem przegrał jednak kolejny pojedynek turniejowy z Remco Pardoelem.

 

Jak donoszą francuskie media, reprezentant Holandii zmarł po długiej chorobie w wieku 60 lat.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paweł Czyżyk - Jan Klimek. Skrót walki
Zobacz także

Friday Boxing Night w Kościerzynie: Wyniki gali

