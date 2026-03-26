Nie żyje były zawodnik UFC. Wystąpił na historycznej gali
Nie żyje Orlando Wiet, były zawodnik MMA i sportów stójkowych. "The Gladiator" miał 60 lat.
W wieku 60 lat zmarł Orlando Wiet, znany zawodnik sportów walki. Stoczył ponad 150 walk na zasadach kickboxingu i muay thai, sięgając po liczne sukcesy w Europie i na świecie.
Swoich sił próbował też w boksie oraz MMA. W marcu 1994 roku wystąpił na gali UFC 2, wygrywając pierwszą walkę z Robertem Lucarellim. Zaraz potem przegrał jednak kolejny pojedynek turniejowy z Remco Pardoelem.
Jak donoszą francuskie media, reprezentant Holandii zmarł po długiej chorobie w wieku 60 lat.
