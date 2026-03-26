Odkąd Urban prowadzi reprezentację, ta nie przegrała! Czy Polacy awansują na mundial?
Czwartkowy mecz barażowy o udział w mistrzostwach świata z Albanią w Warszawie będzie siódmym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczasowy bilans tego selekcjonera to cztery zwycięstwa i dwa remisy. Bramki: 11-5 na korzyść biało-czerwonych.
63-letni Urban przejął kadrę w lipcu ubiegłego roku po tym, jak miesiąc wcześniej - po porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata i z powodu konfliktu o opaskę kapitana z Robertem Lewandowskim - z prowadzenia drużyny narodowej zrezygnował Michał Probierz.
Nowy trener zadebiutował 4 września w wyjazdowym meczu kwalifikacji mundialu 2026 z Holandią, zakończonym remisem 1:1. Trzy dni później w Chorzowie jego podopieczni pokonali Finów 3:1, a stawką także były eliminacyjne punkty.
Natomiast w październiku Polacy w spotkaniu towarzyskim wygrali z Nową Zelandią 1:0, a następnie umocnili się na drugim miejscu w eliminacyjnej grupie zwyciężając w Kownie Litwę 2:0.
Listopad przyniósł ponowne 1:1 z Holandią, tym razem w Warszawie, a passę meczów bez porażki w roli szkoleniowca drużyny narodowej Urban przedłużył trzy dni później, gdy jego drużyna wygrała w Ta’Qali z Maltą 3:2 na zakończenie zasadniczej fazy kwalifikacji. Drugie miejsce w grupie dało biało-czerwonym przepustkę do dwustopniowych baraży, które zapoczątkują w czwartkowy wieczór.
Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana:
rok 2025
04.09, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:0) el. MŚ
07.09, Chorzów: Polska - Finlandia 3:1 (2:0) el. MŚ
09.10, Chorzów: Polska - Nowa Zelandia 1:0 (0:0)
12.10, Kowno: Litwa - Polska 0:2 (0:1) el. MŚ
14.11, Warszawa: Polska - Holandia 1:1 (1:0) el. MŚ
17.11, Ta'Qali: Malta - Polska 2:3 (1:1) el. MŚ
bilans:
6 meczów; 4 zwycięstwa Polski, 2 remisy; bramki: 11-5
strzelcy goli:
3 - Robert Lewandowski,
2 - Matty Cash, Jakub Kamiński, Piotr Zieliński
1 - Sebastian Szymański, Paweł Wszołek