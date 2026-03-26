Odkąd Urban prowadzi reprezentację, ta nie przegrała! Czy Polacy awansują na mundial?

63-letni Urban przejął kadrę w lipcu ubiegłego roku po tym, jak miesiąc wcześniej - po porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata i z powodu konfliktu o opaskę kapitana z Robertem Lewandowskim - z prowadzenia drużyny narodowej zrezygnował Michał Probierz.

Nowy trener zadebiutował 4 września w wyjazdowym meczu kwalifikacji mundialu 2026 z Holandią, zakończonym remisem 1:1. Trzy dni później w Chorzowie jego podopieczni pokonali Finów 3:1, a stawką także były eliminacyjne punkty.

Natomiast w październiku Polacy w spotkaniu towarzyskim wygrali z Nową Zelandią 1:0, a następnie umocnili się na drugim miejscu w eliminacyjnej grupie zwyciężając w Kownie Litwę 2:0.

Listopad przyniósł ponowne 1:1 z Holandią, tym razem w Warszawie, a passę meczów bez porażki w roli szkoleniowca drużyny narodowej Urban przedłużył trzy dni później, gdy jego drużyna wygrała w Ta’Qali z Maltą 3:2 na zakończenie zasadniczej fazy kwalifikacji. Drugie miejsce w grupie dało biało-czerwonym przepustkę do dwustopniowych baraży, które zapoczątkują w czwartkowy wieczór.

Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana:

rok 2025

04.09, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:0) el. MŚ

07.09, Chorzów: Polska - Finlandia 3:1 (2:0) el. MŚ

09.10, Chorzów: Polska - Nowa Zelandia 1:0 (0:0)

12.10, Kowno: Litwa - Polska 0:2 (0:1) el. MŚ

14.11, Warszawa: Polska - Holandia 1:1 (1:0) el. MŚ

17.11, Ta'Qali: Malta - Polska 2:3 (1:1) el. MŚ

bilans:

6 meczów; 4 zwycięstwa Polski, 2 remisy; bramki: 11-5

strzelcy goli:

3 - Robert Lewandowski,

2 - Matty Cash, Jakub Kamiński, Piotr Zieliński

1 - Sebastian Szymański, Paweł Wszołek

KP, PAP