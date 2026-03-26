Piątkowy mecz Włochów poprzedzi minuta ciszy. Nie żyje były król strzelców Serie A

W wieku 79 lat zmarł Giuseppe "Beppe" Savoldi, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch. Władze SSC Napoli za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowały oficjalne pożegnanie, w którym przypomniały największe sportowe osiągnięcia zmarłego zawodnika.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X władze SSC Napoli oraz prezes klubu przekazali oficjalne kondolencje. Przypomnieli oni, że Savoldi reprezentował barwy zespołu z Neapolu w latach 1975-1979.

 

Popularny "Beppe" był członkiem drużyny, która 29 czerwca 1976 roku sięgnęła po Puchar Włoch. W finałowym starciu przeciwko ekipie Hellasu Werona dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

 

Włoch stawiał pierwsze kroki w dorosłym futbolu w Atalancie Bergamo, skąd przeniósł się do Bologny. To właśnie w koszulce tego klubu w sezonie 1972/1973 wywalczył koronę króla strzelców Serie A. Największy rozgłos przyniósł mu jednak transfer do Napoli latem 1975 roku.

 

Całkowity koszt tej transakcji wyniósł ówczesne dwa miliardy lirów. W związku z tym włoska prasa nadała mu przydomek "Mister due miliardi" (Pan Dwa Miliardy).

 

Łącznie rozegrał 405 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech, notując w nich 168 trafień.

 

Oprócz zmagań w piłce klubowej Savoldi zanotował również cztery oficjalne występy w narodowej reprezentacji Włoch, w których strzelił jednego gola. Sportową karierę zakończył w 1983 roku.

 

Piątkowy mecz pomiędzy reprezentacjami Włoch i Irlandii Północnej w barażach MŚ 2026 poprzedzi minuta ciszy, stanowiąca hołd dla byłego włoskiego piłkarza. Transmisja tego spotkania w czwartek, 27 marca, od godziny 20:35 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

