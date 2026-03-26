PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

Siatkarski sezon 2025/26 wkracza w decydujące rozstrzygnięcia. W PlusLidze końca dobiegła faza zasadnicza, a teraz pora na play-offy. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują PGE Projekt Warszawa i JSW Jastrzębski Węgiel. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Na trzecie trofeum będzie trzeba poczekać. Drużyna Stysiak przegrała w Pucharze Turcji

W tabeli po rundzie głównej wyżej znalazła się ekipa ze stolicy. Siatkarze z Warszawy uplasowali się na drugiej pozycji z dorobkiem 54 punktów. Jastrzębski został sklasyfikowany na siódmej lokacie z 42 "oczkami" na koncie.

Obie drużyny mierzyły się w tym sezonie dwukrotnie na ligowym podwórku. Za każdym razem lepszy okazywał się Projekt: 3:0 na wyjeździe i 3:1 we własnej hali.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek w piątek 27 marca o godzinie 20:00.

