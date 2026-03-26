PlusLiga po fazie zasadniczej! To zestawienie daje do myślenia, są zaskoczenia

Dominacja Jurajskich Rycerzy



Po raz pierwszy w historii fazę zasadniczą PlusLigi wygrała Aluron CMC Warta Zawiercie. Jurajscy Rycerze odnieśli aż 21 zwycięstw i wypracowali siedem punktów przewagi nad drugim PGE Projektem Warszawa. To te zespoły wskazywane są jako główni faworyci do walki o mistrzostwo Polski.

Trzecie miejsce w sezonie zasadniczym zajęli obrońcy tytułu z Bogdanki LUK Lublin, którzy atakować będą z drugiego szeregu. Do fazy play-off awansowały jeszcze Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów, JSW Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Poniżej zestawienie ćwierćfinałów:

● Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

● PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel

● Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów

● Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn

Katastrofa Trefla Gdańsk i brak awansu do play-off



O sporym rozczarowaniu mogą mówić kibice Trefla Gdańsk. Ich ulubieńcy długo utrzymywali się w TOP 8 tabeli i wydawało się, że awans do fazy play-off mają na wyciągnięcie ręki. Końcówka sezonu w ich wykonaniu była jednak bardzo słaba. W kolejkach od 16. do 25. przegrali aż siedem spotkań, gubiąc kilka punktów przewagi nad głównymi rywalami. W efekcie fazę zasadniczą skończyli na rozczarowującym dziewiątym miejscu i po raz kolejny zabraknie ich w ćwierćfinałach.

Fatalny sezon Norwida Częstochowa



Sporym zaskoczeniem był też fatalny sezon Norwida Częstochowa. Przed rozpoczęciem sezonu zespół dokonał kilku wzmocnień. Pod Jasną Górę trafili m.in. Jakub Nowak i Luciano De Cecco.

Do tego w kadrze pozostały największe gwiazdy, w tym Patrik Indra, Mateusz Borkowski i Milad Ebadipour. Częstochowianie mieli walczyć nawet o TOP 8, a szorowali po dnie tabeli. Szansę na utrzymanie stracili już na kilka kolejek przed końcem fazy zasadniczej.

Wygrali tylko 4 z 26 meczów i z dorobkiem 17 punktów w pełni zasłużenie żegnają się z PlusLigą. Przed rozpoczęciem sezonu kandydatami do spadku wydawały się InPost ChKS Chełm czy Barkom Każany Lwów. Oba zespoły poradziły sobie zdecydowanie lepiej niż Norwid Częstochowa.

