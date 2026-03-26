PlusLiga po fazie zasadniczej! To zestawienie daje do myślenia, są zaskoczenia

Za nami faza zasadnicza PlusLigi w sezonie 2025/2026. Dominatorem tej części rozgrywek była Aluron CMC Warta Zawiercie. Czy w play-off to potwierdzi? Apetyt na tytuł mistrzowski ma jeszcze kilka drużyn. Znamy też spadkowicza. Czas na krótkie podsumowanie fazy zasadniczej przed rozpoczęciem decydującej walki o mistrzostwo.

fot. PAP, Cyfrasport
Za nami faza zasadnicza PlusLigi w sezonie 2025/2026

Dominacja Jurajskich Rycerzy


Po raz pierwszy w historii fazę zasadniczą PlusLigi wygrała Aluron CMC Warta Zawiercie. Jurajscy Rycerze odnieśli aż 21 zwycięstw i wypracowali siedem punktów przewagi nad drugim PGE Projektem Warszawa. To te zespoły wskazywane są jako główni faworyci do walki o mistrzostwo Polski.

 

Trzecie miejsce w sezonie zasadniczym zajęli obrońcy tytułu z Bogdanki LUK Lublin, którzy atakować będą z drugiego szeregu. Do fazy play-off awansowały jeszcze Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów, JSW Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Poniżej zestawienie ćwierćfinałów:

 

●     Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

●     PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel

●     Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów

●     Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn

 

Katastrofa Trefla Gdańsk i brak awansu do play-off


O sporym rozczarowaniu mogą mówić kibice Trefla Gdańsk. Ich ulubieńcy długo utrzymywali się w TOP 8 tabeli i wydawało się, że awans do fazy play-off mają na wyciągnięcie ręki. Końcówka sezonu w ich wykonaniu była jednak bardzo słaba. W kolejkach od 16. do 25. przegrali aż siedem spotkań, gubiąc kilka punktów przewagi nad głównymi rywalami. W efekcie fazę zasadniczą skończyli na rozczarowującym dziewiątym miejscu i po raz kolejny zabraknie ich w ćwierćfinałach.

 

Fatalny sezon Norwida Częstochowa


Sporym zaskoczeniem był też fatalny sezon Norwida Częstochowa. Przed rozpoczęciem sezonu zespół dokonał kilku wzmocnień. Pod Jasną Górę trafili m.in. Jakub Nowak i Luciano De Cecco.

 

Do tego w kadrze pozostały największe gwiazdy, w tym Patrik Indra, Mateusz Borkowski i Milad Ebadipour. Częstochowianie mieli walczyć nawet o TOP 8, a szorowali po dnie tabeli. Szansę na utrzymanie stracili już na kilka kolejek przed końcem fazy zasadniczej.

 

Wygrali tylko 4 z 26 meczów i z dorobkiem 17 punktów w pełni zasłużenie żegnają się z PlusLigą. Przed rozpoczęciem sezonu kandydatami do spadku wydawały się InPost ChKS Chełm czy Barkom Każany Lwów. Oba zespoły poradziły sobie zdecydowanie lepiej niż Norwid Częstochowa.

Zobacz także

Porażka siatkarzy Resovii na Podpromiu! Drużyna Tomasza Fornala bliżej półfinału

