Podano kadrę na mecz z Albanią! Kogo Urban posadził na trybunach?

Polska - Albania to jeden z najważniejszych meczów naszej reprezentacji od dłuższego czasu. W czwartek 26 marca Biało-Czerwoni na PGE Narodowym będą walczyć o awans do finału baraży eliminacji mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Bożydar Iwanow: "Starzy" młodym? Czy "młody" starym?

Szalenie ważne zadanie będzie miał zatem Jan Urban. Selekcjoner Biało-Czerwonych musi wybrać na to spotkanie zawodników, którzy będą w stanie udźwignąć niesamowitą odpowiedzialność spoczywającą na ich barkach.

Podano już oficjalną kadrę meczową reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że na liście powołanych Urbana znalazło się 25 zawodników. To oznacza, że dwóch z nich będzie musiało oglądać konfrontację na PGE Narodowym z wysokości trybun. Jak się okazuje, nawet na ławce rezerwowych nie zasiądzie bramkarz Bartosz Mrozek. W kadrze zabrakło także Nicoli Zalewskiego, który pauzuje za kartki.

Jeżeli Polacy w czwartek przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to o bezpośredni awans na mistrzostwa świata powalczą z triumfatorem spotkania Ukraina - Szwecja. Transmisja tego meczu o godzinie 20:35 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

