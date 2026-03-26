Polsat Futbol Cast po meczu Polska - Albania. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

W czwartek rozegrany zostanie mecz Polska - Albania. Po zakończeniu spotkania baraży eliminacji mistrzostw świata zapraszamy na specjalny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle PGE Narodowego.
fot. Polsat Sport
Specjalny odcinek Polsat Futbol Cast po meczu Polska - Albania. Eksperci ocenią grę Biało-Czerwonych

Przed nami jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów reprezentacji Polski od dłuższego czasu. W czwartek 26 marca Biało-Czerwoni na PGE Narodowym zmierzą się z Albańczykami. Stawką tej konfrontacji będzie awans do finału baraży eliminacji mistrzostw świata, czyli przybliżenie się do tegorocznego mundialu. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Skład na mecz Polska - Albania. Na kogo postawi Jan Urban?

 

Jak podopieczni Jana Urbana zaprezentują się w nadchodzącym spotkaniu? Po ostatnim gwizdku zapraszamy na specjalny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Postawę Biało-Czerwonych ocenią: dziennikarz Polsatu Sport Przemysław Iwańczyk, wielokrotny reprezentant Polski Tomasz Hajto oraz zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Piłka Nożna" Przemysław Pawlak

 

Przypomnijmy, że jeżeli Polacy wygrają czwartkowy mecz, to o bezpośredni awans na mistrzostwa świata powalczą z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja.

 

Transmisja specjalnego odcinka programu Polsat Futbol Cast po meczu Polska - Albania w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek zaraz po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALBANIAPIŁKA NOŻNAPOLSAT FUTBOL CASTPOLSKAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jaki skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią? Tomasz Hajto wytypował
Zobacz także

Na tych piłkarzy postawi Urban? Tomasz Hajto wskazał skład na Albanię

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 