Polscy piłkarze ze specjalnym apelem przed meczem z Albanią! Oto szczegóły

"W każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy, stop hejt, stop przemocy" - brzmiały słowa manifestu przeciwko agresji i hejtowi wygłoszonego przez dziennikarkę oraz piłkarzy. W akcji wzięli udział: selekcjoner Jan Urban, Oskar Pietuszewski, Bartosz Slisz, Bartosz Bereszyński, Karol Świderski, Filip Rózga, Jakub Kamiński oraz dyrektor polskiej kadry, Adrian Mierzejewski.

Monika Olejnik opublikowała wideo na swoim Instagramie, dodając konkretny opis.

"Każdy gest przeciwko przemocy na całym świecie ma sens! Pokażcie nam jak trenujecie, a nie jak hejtujecie. W naszej codzienności - kultura, sport i szacunek mają większą siłę od agresji. Razem jesteśmy silniejsi a nasz głos jest coraz bardziej donośny" - przekazała w mediach społecznościowych.

Nie ma co się dziwić, że podejmowanych jest coraz więcej prób, by wpłynąć na hejt w sieci. Ostatnio informowaliśmy, że obiektem ogromnej krytyki stały się siatkarki DevelopResu Rzeszów., które odpadły z rozgrywek Ligi Mistrzyń.

"Zaorać ten klub", "Banda nieudaczników", "Dały d...", "Obyście sobie nogi połamały za ten sprzedany mecz" - to tylko część komentarzy, które padły pod adresem zawodniczek.

Mecz Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Początek o godz. 20:45.

