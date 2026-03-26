Polska - Albania. Relacja live i wynik na żywo

Podopieczni selekcjonera Jana Urbana znaleźli się w tzw. ścieżce barażowej B - jednej z czterech z udziałem wyłącznie europejskich drużyn. Rywalizacja w dwóch innych ścieżkach w barażach międzykontynentalnych toczyć się będzie w Meksyku: w Monterrey (Guadalupe) i Guadalajarze (Zapopan).

Na Starym Kontynencie drużyny, które wygrają swoje dwa najbliższe spotkania, zakwalifikują się do turnieju finałowego. Polacy rozpoczną u siebie z Albanią, a w tej samej ścieżce Ukraina zmierzy się w Walencji z reprezentacją Szwecji. Lepszy z tej pary będzie gospodarzem finału.

- W spotkaniach eliminacyjnych po ewentualnym potknięciu można coś nadrobić. W barażach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj jest gra o wszystko - zaznaczył Urban.

Biało-czerwoni grać będą bez podstawowego bramkarza Łukasza Skorupskiego, który zmaga się z kontuzją i będzie pauzował jeszcze przez kilka tygodni. Z Albanią nie zagra także Nicola Zalewski, pauzujący za kartki. Niewykluczony jest natomiast debiut 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, który zbiera dobre opinie za występy w FC Porto.

Ścieżkę A rozpoczną starcia Włoch z Irlandią Północną oraz Walii z Bośnią i Hercegowiną. Pod lupą będzie szczególnie Italia, która nie zdołała zakwalifikować się na dwie poprzednie edycje MŚ, mimo że w 2021 roku została mistrzem Europy.

W półfinałach ścieżki C rywalizować będą Turcja z Rumunią oraz Słowacja z Kosowem, a w ścieżce D - Dania z Macedonią Płn. i Czechy z Irlandią.

Ze Starego Kontynentu awans uzyskali już zwycięzcy grup eliminacyjnych: Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia i Chorwacja.

Pary półfinałowe w Meksyku tworzyć będą Boliwia z Surinamem i Nowa Kaledonia z Jamajką. Zwycięzcy pierwszego z tych spotkań zmierzą się z Irakiem, a drugiego - z Demokratyczną Republiką Konga.

Grudniowe losowanie przesądziło o tym, do których grup turnieju finałowego trafią zwycięzcy baraży. Na Polskę w grupie F czekają: Holandia, która była też rywalem biało-czerwonych w eliminacjach, a także Japonia i Tunezja.

Mundial rozegrany zostanie w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 48 drużyn.

BS, PAP