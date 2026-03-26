Polska - Albania. Skład Polski na mecz z Albanią

W czwartek Polska zagra półfinałowy mecz, jeśli chodzi o baraże o awans na MŚ 2026. W tej fazie rywalami podopiecznych Jana Urbana będą reprezentanci Albanii.

Zwycięzca czwartkowego meczu zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja.

Jeżeli to będą Ukraińcy, spotkanie odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą tego dnia towarzysko.

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator „polskiej” ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

Polska - Albania. Skład Polski:

Skład Polski na mecz Polska - Albania poznamy na kilkadziesiąt minut przed spotkaniem. Wówczas przekonamy się, na kogo postawił selekcjoner Jan Urban.

