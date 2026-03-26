Polska w finale baraży MŚ 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Polski w finale baraży o MŚ 2026? O której godzinie? To już wiemy. Pozostaje "tylko" kwestia tego, czy Biało-Czerwoni ograją w półfinałowym starciu Albanię i faktycznie awansują do decydującego meczu o awans na MŚ 2026.
Zwycięzca czwartkowego meczu Polska - Albania zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja.
Gdzie finał baraży MŚ 2026?
Jeżeli to będą Ukraińcy, spotkanie odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą tego dnia towarzysko.
Kiedy finał baraży? O której godzinie?
Finał baraży z udziałem Polski odbędzie się we wtorek 31 marca. Godzina meczu Polski w barażach MŚ 2026 to 20.45.
Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator „polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.