Polska w finale baraży MŚ 2026. Kiedy mecz? O której godzinie?

Zwycięzca czwartkowego meczu Polska - Albania zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja.

Gdzie finał baraży MŚ 2026?

Jeżeli to będą Ukraińcy, spotkanie odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą tego dnia towarzysko.

Kiedy finał baraży? O której godzinie?

Finał baraży z udziałem Polski odbędzie się we wtorek 31 marca. Godzina meczu Polski w barażach MŚ 2026 to 20.45.

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator „polskiej” ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

