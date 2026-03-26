Samojłow 16. po programie krótkim

Malinin zmierza po trzeci tytuł z rzędu. Jego wynik na półmetku (111,29 pkt) jest nieznacznie niższy od rekordu świata ustanowionego w 2022 roku przez jego rodaka Nathana Chena (113,97).

Malinin poprzednio triumfował w Montrealu (2024) i Bostonie (2025). W rywalizacji olimpijskiej we Włoszech prowadził po programie krótkim. Jednak w dowolnym popełnił dużo błędów, co zepchnęło go na ósme miejsce. Amerykanin słaby indywidualny występ powetował sobie w konkursie drużynowym, gdzie zdobył złoty medal.

Drugie miejsce po programie krótkim zajmuje Francuz Adam Siao Him Fa. Brązowy medalista mistrzostw świata (2024) i dwukrotny mistrz Europy za swój występ otrzymał 101,85 pkt. Niespodziewane na trzecim miejscu klasyfikowany jest wicemistrz Europy (2024), Estończyk Aleksandr Selevko - 96,49. Japońscy medaliści olimpijscy z Mediolanu Shun Sato i Yuma Kagiyama, który zaliczył upadek podczas wykonywania potrójnego Axela, zajmują odpowiednio czwarte i szóste pozycje. Samojłow jest 16. - 77,98 pkt.

Na starcie zabrakło mistrza olimpijskiego Kazacha Michaiła Szajdorowa.

Wieczorem w hali O2 o medale powalczą pary sportowe. Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajmują 13. miejsce po programie krótkim. Na prowadzeniu są reprezentanci Niemiec, brązowi medaliści tegorocznych igrzysk Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin.

BS, PAP