Sinner gra dalej w Miami! Jest już w półfinale

Jannik Sinner do prestiżowej imprezy rangi ATP Masters 1000 przystępował jako jeden z głównych faworytów. Dotychczas był nie do zatrzymania. Wygrał bowiem trzy spotkania bez straty seta, eliminując Bośniaka Damira Dzumhura, Francuza Corentina Mouteta i Amerykanina Alexa Michelsena.

W ćwierćfinale zmagań na Florydzie przeciwnikiem Sinnera był kolejny reprezentant gospodarzy - Frances Tiafoe. W pojedynek zdecydowanie lepiej wszedł wicelider światowego rankingu, który błyskawicznie objął prowadzenie 4:1 z dwoma przełamaniami. Włoch utrzymał korzystny rezultat, triumfując w premierowej partii 6:2.

Sinner poszedł za ciosem w drugiej odsłonie rywalizacji. Reprezentant Italii zyskał breaka już w trzecim gemie. Przy stanie 4:2 rozstawiony z "2" tenisista powiększył swoją przewagę, odbierając Tiafoe serwis do zera. Kilka minut później Sinner domknął całe starcie, meldując się w najlepszej czwórce Miami Open.

Jannik Sinner - Frances Tiafoe 6:2, 6:2

jc, Polsat Sport