Skład na mecz Polska - Albania. Na kogo postawi Jan Urban?

W czwartek rozegrany zostanie jeden z najważniejszych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski od dłuższego czasu. Biało-Czerwoni zmierzą się z Albańczykami w barażach eliminacji mistrzostw świata. Na kogo w tym spotkaniu postawi Jan Urban?

Portret Jana Urbana i Roberta Lewandowskiego w stroju reprezentacji Polski.
Na kogo postawi Jan Urban w meczu z Albanią?

Polska - Albania to mecz, na który kibice czekali już od dawna. Robert Lewandowski i spółka w czwartek 26 marca na PGE Narodowym rozpoczną rywalizację w barażach eliminacji mistrzostw świata. Nadchodzący mecz może rozpalić lub zupełnie ugasić nadzieje Biało-Czerwonych na awans na mundial.

 

ZOBACZ TAKŻE: Odkąd Urban prowadzi reprezentację, ta nie przegrała! Czy Polacy awansują na mundial?

 

Przed Janem Urbanem zatem bardzo trudne chwile. Selekcjoner naszej kadry musi wybrać zawodników, którzy będą w stanie unieść na swoich barkach ciężar czwartkowego spotkania. 

 

Nic zatem dziwnego, że w mediach jednym z głównych tematów jest przewidywany podstawowy skład na mecz z Albanią. Kto pojawi się w wyjściowej jedenastce reprezentacji Polski?

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią: 

Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski

 

Jeżeli Polacy w czwartek przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to o bezpośredni awans na mistrzostwa świata powalczą z triumfatorem spotkania Ukraina - Szwecja. Transmisja tego meczu o godzinie 20:35 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Albanią
Zobacz także

Urban już wybrał! Ogłosił to dzień przed meczem Polska - Albania

