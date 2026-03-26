Skład na mecz Polska - Albania. Na kogo postawi Jan Urban?

Polska - Albania to mecz, na który kibice czekali już od dawna. Robert Lewandowski i spółka w czwartek 26 marca na PGE Narodowym rozpoczną rywalizację w barażach eliminacji mistrzostw świata. Nadchodzący mecz może rozpalić lub zupełnie ugasić nadzieje Biało-Czerwonych na awans na mundial.

Przed Janem Urbanem zatem bardzo trudne chwile. Selekcjoner naszej kadry musi wybrać zawodników, którzy będą w stanie unieść na swoich barkach ciężar czwartkowego spotkania.

Nic zatem dziwnego, że w mediach jednym z głównych tematów jest przewidywany podstawowy skład na mecz z Albanią. Kto pojawi się w wyjściowej jedenastce reprezentacji Polski?

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią:

Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski

Jeżeli Polacy w czwartek przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to o bezpośredni awans na mistrzostwa świata powalczą z triumfatorem spotkania Ukraina - Szwecja. Transmisja tego meczu o godzinie 20:35 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

