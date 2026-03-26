Bożydar Iwanow: "Starzy" młodym? Czy "młody" starym?

Zainteresowanie biletami na PGE Narodowy było oczywiście gigantyczne, tak samo, jak dziennikarzy, tym bardziej że ci rosną jak grzyby po deszczu, a każdy youtuber może przecież określać się tym mianem. Czekamy z nadzieją czy raczej niepokojem?

Niby to "tylko" Albania i pierwszy z baraży o mundial, więc ani nie jest to rywal budzący aż tak wielką grozę, ani nie jest to decydujące starcie. Znów jednak myśląc o dużym turnieju, musimy przechodzić przez dodatkową drogę. Choć w sumie jesteśmy do tego już przyzwyczajeni.

O Katar walczyliśmy ze Szwecją, u siebie. I mieliśmy ten przywilej, że z półfinału z Rosją "zwolniły" nas wiadome względy, do tego los dał nam najważniejszy mecz na własnym terenie. Pierwszą przeszkodą o EURO 2024 była słabiutka Estonia, na PGE Narodowym. Potem w Cardiff z Walią przez 120 minut nie oddaliśmy żadnego celnego strzału, za to pięciokrotnie pewnie wykonywaliśmy rzuty karne. Było dosłownie o włos.

Teraz wciąż nie wiedząc, z kim w finale, czekamy na w miarę spokojny mecz, choć z tym rywalem nigdy przecież nie wygrywaliśmy ze spokojem. Nawet przy wyniku 4:1. Pesymiści myśląc – baraże – mówią "do trzech razy sztuka". Że dwa razy uciekliśmy spod topora, raz będąc tuż przed ścięciem. Oby byli w błędzie.

Jesteśmy na etapie schyłku naszych gwiazd, które przez dekadę decydowały o pozycji polskiej piłki na międzynarodowej arenie. Robert Lewandowski latem skończy 39 lat. Piotr Zieliński niebawem będzie miał 32 lata. U Jana Bednarka niebawem też pojawi się z przodu "trójka".

Nie cierpimy - jeszcze - na brak liderów i piłkarskich osobowości pobudzających wyobraźnię, ale jednak już zaczynamy odczuwać głód nowych idoli i herosów. Jeżeli największy "hype" podczas tego zgrupowania budzi siedemnastoletni debiutant, który po raz pierwszy pojawił się w tym zaszczytnym gronie, to jest to znak czasu. Nawet Robert Lewandowski na tradycyjnej pierwszej konferencji prasowej otrzymywał pytania właśnie o niego. Dziś pojawiają się pytania nie "czy", ale w jak długim wymiarze czasowym na murawie pojawi się Oskar Pietuszewski. Wiele osób, nie tylko kibiców, lecz i ekspertów, widzi go nawet w podstawowym składzie. Część nawet postrzega go jako zbawcę. Czyli zawodnika, który napisze romantyczną historię, wprowadzając nas na mistrzostwa świata w trzech krajach Ameryki Północnej.

"Lewy" przeżyje brak awansu na mundial, choć jak każdy o nim marzy. "Zielek" był już na EURO 2016, ale wtedy nie odegrał tak znaczącej roli, a dziś jest w być może najlepszej formie od lat, więc wreszcie mógłby być to jego turniej. To samo można powiedzieć o Janku – jego najważniejszy moment MŚ to gol z Japonią w Rosji. W meczu wygranym, ale już bez znaczenia. Po którym więcej mówiło się o chęci przeprowadzenia pewnej zmiany niż o bramce dającej zwycięstwo 1:0.

Każdy z tej trójki może czuć jednak niedosyt związany z najważniejszymi reprezentacyjnymi turniejami i każdy z nich wie, że tych szans nie dostanie już zbyt wiele, jeśli otrzyma je jeszcze w ogóle. Kto dziś wyznaczy drogę na przyszłość polskiej piłki? "Starzy" młodym? Czy to "młodzi", a może po prostu "młody", przedłuży młodość "starszyźnie"? Tylko sześć dni i jedynie dwa mecze. Ale mające wpływ na tak długi czas i na tak wiele.