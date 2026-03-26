Tak Anna Lewandowska wspiera męża. Pokazała zdjęcie

W czwartkowy wieczór reprezentacja Polski podejmowała Albanię w półfinale turnieju barażowego o awans na mistrzostwa świata. Spotkanie przyciągnęło dziesiątki tysięcy kibiców na trybuny. Wśród nich znalazła się także Anna Lewandowska.

ZOBACZ TAKŻE: Baraże MŚ 2026: Wyniki i skróty półfinałowych spotkań

Żona kapitana naszej kadry przyleciała do Polski w dniu meczu. Najpierw w mediach społecznościowych opublikowała nagranie z samolotu. Kilka godzin później pochwaliła się natomiast zdjęciem już ze stadionu.

Anna i Robert Lewandowscy pobrali się w 2013 roku. Doczekali się dwóch córek - starszej Klary i młodszej Laury.