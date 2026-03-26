Tak Hajto ocenił Polaków za mecz z Albanią. Jest "dwója". Nie miał dla niego litości

Reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć bezpośredniego awansu na mundial. W związku z tym zmuszona jest grać w dwustopniowych barażach.

Pierwszy etap już za Biało-Czerwonymi. W czwartek podopieczni Jana Urbana pokonali 2:1 Albanię i awansowali do finału. We wtorek zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.



Tuż po zakończeniu spotkania Polska - Albania Tomasz Hajto ocenił występy naszych reprezentantów. Przyjął skalę od 1 do 10.

Zdaniem naszego eksperta, na najwyższe noty zapracowali pomocnicy - Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. Obaj otrzymali od niego "ósemki".



Pojawiła się jednak również jedna "dwójka". Hajto przyznał ją Janowi Bednarkowi, który zawinił przy straconej bramce.

- Za błąd i za brak koncentracji w drugiej połowie - uzasadnił Hajto.

