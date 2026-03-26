Ukraina - Szwecja. Skrót meczu (WIDEO)

Zwycięzca czwartkowego meczu Polska - Albania zmierzy się 31 marca w finale barażowym na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja.

Jeżeli to będą Ukraińcy, spotkanie odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. Natomiast pokonani w półfinałach zagrają ze sobą tego dnia towarzysko.

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator „polskiej” ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

