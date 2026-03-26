Możliwy skład Albanii na mecz z Polską. Kto może zagrozić Biało-Czerwonym?

Przed podopiecznymi Jana Urbana arcyważny mecz. Polscy piłkarze zmierzą się w czwartek 26 marca na PGE Narodowym z Albańczykami w barażach eliminacji mistrzostw świata. To spotkanie zadecyduje, czy Biało-Czerwoni pozostaną w walce o awans na mundial, czy pożegnają się z nadziejami na występ na największej imprezie w świecie futbolu.

W mediach pojawia się wiele doniesień dotyczących możliwego składu Polaków na czwartkowe spotkanie. Kibice i eksperci zastanawiają się, na kogo postawi Urban.

Interesującym aspektem nadchodzącej rywalizacji będą również decyzje personalne Sylvinho - selekcjonera narodowej drużyny Albanii. Kto może pojawić się w wyjściowym składzie podczas arcyważnego starcia na PGE Narodowym?

Najbardziej "niebezpieczni" w zespole Albanii mogą być zawodnicy występujący na co dzień w najlepszych światowych ligach. W kadrze rywali Polaków znaleźli się zawodnicy z między innymi Serie A (Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ylber Ramadani) czy Premier League (Armando Broja).

Możliwy skład reprezentacji Albanii na mecz z Polską:

Thomas Strakosha - Elseid Hysaj, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Mario Mitaj - Qazim Laci, Kristjan Asllani, Ylber Ramadani - Nedim Bajrami, Armando Broja, Myrto Uzuni

Jeżeli Polacy w czwartek przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to o bezpośredni awans na mistrzostwa świata powalczą z triumfatorem spotkania Ukraina - Szwecja. Transmisja tego meczu o godzinie 20:35 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

