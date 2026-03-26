Wielki hit w Miami! Sabalenka i Rybakina w walce o finał

Tenis

W półfinale tegorocznej edycji turnieju WTA w Miami dojdzie do prawdziwego hitu. Naprzeciwko siebie staną gwiazdy kobiecego tenisa - Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.

Sabalenka i Rybakina zmierzą się w półfinale turnieju WTA w Miami

Jako pierwsza swój ćwierćfinałowy pojedynek na Florydzie rozegrała Rybakina, a jej przeciwniczką była Jessica Pegula. Pierwszy set ułożył się po myśli Amerykanki, która dwukrotnie przełamała oponentkę, ostatecznie triumfując 6:2. Następnie do głosu doszła wiceliderka rankingu WTA. Zawodniczka z Kazachstanu w dwóch kolejnych partiach zdołała wygrać po jednym gemie serwisowym przeciwniczki, w tym samym czasie nie dając się przełamać. Dzięki temu 26-latka zwyciężyła w dwóch setach (6:3, 6:4), zapewniając sobie awans do półfinału.

 

W nocy z środy na czwartek na kort wyszły natomiast Sabalenka i Hailey Baptiste. Tenisistka pochodząca z Mińska była zdecydowaną faworytką tej konfrontacji. Wystarczy tylko wspomnieć, że Sabalenkę i jej ćwierćfinałową rywalkę dzieli 44 miejsc w rankingu WTA. Pierwsza rakieta świata nie zawiodła, kończąc mecz po dwóch setach i 80 minutach gry (6:4, 6:4). 

 

Zatem w półfinale amerykańskiej imprezy dojdzie do prawdziwego hitu, jeżeli chodzi o kobiecy tenis. Sabalenka - Rybakina, czyli liderka rankingu WTA kontra numer dwa ogólnoświatowego zestawienia. 

 

W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną Coco Gauff i Karolina Muchova.

 

Przypomnijmy, że w turnieju w Miami udział brała również Iga Świątek, jednak Raszynianka odpadła już w drugiej rundzie, kiedy lepsza okazała się inna Polka - Magda Linette.

AA, Polsat Sport
