Wszystko już jasne! Oto drużyna rundy zasadniczej PlusLigi!

23 marca dobiegła końca faza zasadnicza PlusLigi. Po 182 spotkaniach, które rozegrano, wyłonionych zostało osiem najlepszych zespołów, które już za moment rozpoczną walkę o półfinał rozgrywek, a później - o medale.

Pierwszą część sezonu z wyraźną przewagą zwyciężyli siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie. "Jurajscy Rycerze" wyprzedzili drugi PGE Projekt Warszawa o siedem punktów, a trzecią Bogdankę LUK Lublin - o osiem. W fazie play-off znaleźli się również zawodnicy Asseco Resovii Rzeszów, Indykpolu AZS-u Olsztyn, PGE GiEK Skry Bełchatów, JSW Jastrzębskiego Węgla oraz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Trudno się zatem dziwić, że w opublikowanej w czwartek 26 marca "Drużynie rundy zasadniczej PlusLigi 2025/2026" znaleźli się siatkarze właśnie tych drużyn. Według redakcji portalu plusliga.pl na wyróżnienie zasłużyli:

Atakujący: Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin)

Środkowi: Mateusz Bieniek (Aluron CMC Warta Zawiercie), Bartłomiej Lemański (PGE GiEK Skra Bełchatów)

Przyjmujący: Moritz Karlitzek (Indykpol AZS Olsztyn), Aaron Russell (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Libero: Damian Wojtaszek (PGE Projekt Warszawa

W składzie rezerwowym znaleźli się: Bartłomiej Bołądź (PGE Projekt Warszawa), Grzegorz Łomacz (PGE GiEK Skra Bełchatów), Aleks Grozdanov (Bogdanka LUK Lublin), Danny Demyanenko (Asseco Resovia Rzeszów), Artur Szalpuk (Asseco Resovia Rzeszów), Bartosz Kwolek (Aluron CMC Warta Zawiercie) i Maksymilian Granieczny (JSW Jastrzębski Węgiel).

Faza play-off PlusLigi rozpocznie się 27 marca.

