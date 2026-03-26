WTA w Miami: Coco Gauff - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Coco Gauff zagra z Karolina Muchova o wejście do finału turnieju Miami Open. Zarówno Amerykanka, jak i Czeszka, nigdy nie dotarły do tego etapu turnieju na Florydzie.

Wszystkie mecze czwartej zawodniczki światowego rankingu podczas tego turnieju kończyły się po trzech setach. Ostatnie spotkanie z Belindą Bencic wygrała 6-3, 1-6, 6-3.

Muchova jeszcze nigdy nie pokonała Gauff. Ostatni mecz obie tenisistki zagrały podczas tegorocznego Australian Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

jp