WTA w Miami: Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Relacja live i wynik na żywo

Półfinał Miami Open już w ten piątek 27.03 o godz. 1:30. Jelena Rybakina podejmie swoją największą rywalkę - Arynę Sabalenkę.

Białorusinka od ponad roku bez przerwy utrzymuje pierwsze miejsce w rankingu WTA. Sabalenka wyprzedza rywalkę ponad trzema tysiącami punktów. Podczas poprzedniego meczu tych dwóch zawodniczek - rozgrywanego w Indian Wells - Rybakina przegrała w trzech setach. Gra o miejsce w finale zapowiada się emocjonująco - najlepsza rakieta świata kontra numer dwa w rankingu WTA.

Sabalenka nie przegrała seta w żadnej z czterech rozegranych rund. Od meczu z Ann Li nie oddała więcej niż czterech gemów w secie. Dotychczas pokonała Caty McNally i Zheng Qinwen, poprawiając bilans sezonu na 21-1. Rybakina ostatni mecz zagrała z Jessicą Pegulą, grając 5 setów, które zapewniły jej miejsce w półfinale. Wcześniej zmierzyła się z trzema rywalkami, kończąc każdy mecz w trzech setach.

