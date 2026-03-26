Wyniki ważenia Babilon MMA 57

W czwartek 26 marca odbyła się ceremonia ważenia przed galą Babilon MMA 57 w Ciechanowie. Sprawdźcie, jak wyglądają wyniki ważenia.

Szymon Kołecki i Stuart Austin zaprezentowali się przed galą Babilon MMA 57

Była to ostatnia okazja do spotkania się ze wszystkimi zawodnikami przed piątkową galą.

 

Przypomnijmy - w walce wieczoru Szymon Kołecki zmierzy się ze Stuartem Austinem o mistrzostwo Babilon MMA w wadze ciężkiej. Dla Kołeckiego będzie to szansa, żeby sięgnąć po drugi pas tej federacji - polski olimpijczyk jest już bowiem mistrzem w wadze półciężkiej.

 

Walka wieczoru (5 x 5 min):


Szymon Kołecki (103,5 kg) vs Stuart Austin (120,2 kg) - o mistrzostwo Babilon MMA w wadze ciężkiej

 

Karta główna (3 x 5 min):


Yehor Oliinyk (93,2 kg) vs Giorgi Lobjanidze (93,5 kg)
Kamil Woźny (84 kg) vs Krzysztof Sowa (84,2 kg)
Jacek Kujtkowski (119,1 kg) vs Filip Toe (109,1 kg)
Arli Kambilo (77,3 kg) vs Michał Pezda (77,6 kg)
Nikodem Sura (84,8 kg) vs Patryk Domarus (84,3 kg)
Grzegorz Kowalski (67,7 kg) vs Andrei Bereczhi (66,3 kg)

 

Karta wstępna (3 x 3 min):


Stanisław Telejko (70,6 kg) vs Patryk Tłuściak (70,7 kg)
Dominik Tomporowski (61,7 kg) vs Krzysztof Olenkiewicz (61,7 kg)
Krzysztof Śmigacz (77,5 kg) vs Dominik Lurc (77,3 kg)

Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 57 w Ciechanowie?

Transmisja gali Babilon MMA 57 w Ciechanowie już w piątek 27 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

